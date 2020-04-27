СМИ: глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев умер от пневмонии

В Москве в понедельник от двусторонней пневмонии умер глава одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России "Металлоинвест" Андрей Варичев. Топ-менеджеру было 52 года. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на несколько источников. Информацию также подтвердили источники "Интерфакса". Представители холдинга "Металлоинвест" отказались от комментариев.

По информации Forbes, Варичев в последние дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Варичев работал на руководящих должностях в "Металлоинвесте" с 2006 года. В 2013 году он возглавил управляющую компанию. "Металлоинвест" – крупнейший производитель руды в России и СНГ. Холдинг на 100% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и его партнёров. Крупнейшими предприятиями являются "Уральская сталь", "УралМетКом", Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты.