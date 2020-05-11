Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Деньги на Свободе

Эпидемия-карантин-революция. Как вирус изменит жизнь в России

Севастополь, Крым

Что помешало “криптореволюции” Павла Дурова, зачем одежда, если ходить в ней некуда, как расширятся возможности использования золота, — об этом расскажет Максим Блант в программе «Деньги на Свободе» на Радио Свобода, и телеканале Настоящее время. Свой взгляд на жизнь после коронавируса выскажет руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. И подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG