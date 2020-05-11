Эпидемия-карантин-революция. Как вирус изменит жизнь в России

Что помешало “криптореволюции” Павла Дурова, зачем одежда, если ходить в ней некуда, как расширятся возможности использования золота, — об этом расскажет Максим Блант в программе «Деньги на Свободе» на Радио Свобода, и телеканале Настоящее время. Свой взгляд на жизнь после коронавируса выскажет руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. И подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»