Путинский пиар на детях и "цифровой ошейник" для граждан

Какую цель преследуют единовременные выплаты на детей, неделю назад объявленные Путиным, и насколько они способны исправить ситуацию с доходами граждан, сколько стоит сорваться с “цифрового ошейника” и как банки перестают доверять людям, а люди банкам, - об этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Свое мнение выскажут эксперт Экономической экспертной группы Анастасия Суслина и руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. И подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»

