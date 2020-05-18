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Деньги на Свободе

Путинский пиар на детях и "цифровой ошейник" для граждан

Дагестан, село Белиджи. Учительница Дуняханум Байрамова проводит с детьми акцию в поддержку Путина

Какую цель преследуют единовременные выплаты на детей, неделю назад объявленные Путиным, и насколько они способны исправить ситуацию с доходами граждан, сколько стоит сорваться с “цифрового ошейника” и как банки перестают доверять людям, а люди банкам, - об этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Свое мнение выскажут эксперт Экономической экспертной группы Анастасия Суслина и руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. И подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»

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