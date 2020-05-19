Трамп считает, что можно продлить программу помощи малому бизнесу

В США министр финансов Стивен Мнучин и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дают показания в сенатском комитете по банкам - о мерах противодействия пандемии. В частности, обсуждаются ошибки, допущенные при выделении ранее одобренных антикризисных пакетов на общую сумму около 3 триллионов долларов.

Экономическая активность в США постепенно возобновляется во многих штатах, одновременнно завершается действие двухмесячной программы вливания средств в малый бизнес - для предотвращения увольнений. В ответ на призывы продлить действие этой программы президент Трамп выразил уверенность, что сделать это "должно быть просто".

Как сообщает "Голос Америки", другие программы - в частности помощь крупному бизнесу и эмитентам муниципальных облигаций - только начинают действать. Стивен Мнучин выразил надежду, что в третьем и четвёртом кварталах экономические условия в стране улучшатся.