Из Парижа в Москву вылетели 244 пассажира после 6 недель ожидания

Из Франции в Россию во вторник, 19 мая, вылетел первый за шесть недель так называемый вывозной рейс. Полтора месяца россияне, оказавшиеся на французской территории после закрытия границ, не имели возможности вернуться домой, сообщило Международное французское радио.



Среди тех, кто воспользовался спасительным рейсом из Парижа, туристы были в меньшинстве — в основном билеты на него купили россияне, которые прилетали в страну к родственникам или на учебу. После начала пандемии безработица начала расти рекордными темпами, а университеты закрылись до сентября, говорится в публикации.



Российским авиарейсом во вторник в Россию вылетели 244 человека. Для Airbus A333 это близко к полной загрузке. Чтобы вывезти всех желающих из Франции, нужен ещё один такой же лайнер. Когда его ждать — неизвестно.