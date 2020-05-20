Ветеран, собравший миллионы для врачей, получит титул рыцаря

Британский ветеран Второй мировой войны Томас Мур, который собрал на благотворительность миллионы фунтов стерлингов, получит титул рыцаря.

Об этом ходатайствовал премьер-министр Борис Джонсон, назвавший ветерана "лучом надежды в коронавирусном тумане". Королева Елизавета II предложение Джонсона поддержала.

В апреле этого года Томасу Муру, вышедшему в отставку в чине капитана, исполнилось сто лет. К вековому юбилею ему было присвоено звание почетного полковника Вооруженных сил Великобритании. Королева и глава правительства направили ветерану личные поздравления.

Томас Мур приобрёл общенациональную известность после того, как на фоне пандемии объявил сбор пожертвований на нужды национальной системы здравоохранения. Изначально он планировал собрать около тысячи фунтов, но в конечном итоге получил свыше 32-х миллионов. Деньги Муру перечислили более полутора миллионов его сторонников.

"От имени каждого, кого тронула эта невероятная история, я хочу сказать огромное спасибо. Капитан Мур вдохновил всю страну и по-настоящему является её национальным достоянием", - заявил премьер Джонсон.

По числу умерших от коронавирусной инфекции Великобритания занимает второе место в мире. По последним данным, в стране от COVID-19 погибли свыше 35 тысяч человек. Во вторник сообщалось, что за сутки умерли 545 заболевших. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет почти 249 тысяч.