Губернатор Сахалинской области пытается снять мэра через суд

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в суд заявление о досрочном прекращении полномочий главы города Оха , коммуниста Сергея Гусева. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В качестве причины для отставки в заявлении указывается "непрерывные претензии" к мэру от жителей Охинского района. В сообщении отмечается, что "исполнение ключевых показателей эффективности Сергея Гусева составляет всего 25 процентов". Губернатор также обвинил мэра в том, что тот не указал в декларации всю свою недвижимость и банковские счета с крупными суммами.

Источник в правительстве Сахалинской области сообщает, что Гусева 18 мая отозвали из отпуска для разговора в аппарате губернатора о его возможной отставке. 19 мая в СМИ была опубликована запись, на которой инспектор лесхоза составляет на мэра Охинского района, застрелившего недавно на охоте десятки уток и гусей, протокол о браконьерстве.

Гусев все обвинения в свой адрес отрицает. Во время прямой трансляции в своем инстаграме он заявил, что его "атакуют" из-за того, что он коммунист. "Сейчас готовится массированное освоение севера Сахалина, есть планы на освоение заказника "Северный", несмотря на то, что это особо охраняемая природная зона. Им неудобен такой мэр, как я", - сообщил Гусев. Мэр добавил, что нарушений при заполнении деклараций не допускал, так как живет "скромно, без значительных сумм на счетах".

По словам Гусева, он не может уйти в отставку и предать своих избирателей. "Я буду бороться до конца, как говорится, до последнего патрона", — сказал глава Охи.