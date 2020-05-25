Титов получил более 10000 жалоб на уголовное преследование бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов получил 123 обращения бизнесменов, против которых в России возбуждены уголовные дела, но которые хотят вернуться в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию доклада бизнес-омбудсмена президенту Владимиру Путину.

Большинство этих предпринимателей заочно арестованы судом в России. По данным бизнес-омбудсмена, из 123 обращений в работе сейчас находятся 21, 102 уже рассмотрены. В Россию вернулись 11 предпринимателей из так называемого списка Титова. В него включены бывшие российские предприниматели, которые проживают за границей, так как в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все они готовы вернуться на родину при условии, что не будут арестованы.

К докладу Титова прилагается исследование Федеральной службы охраны (ФСО), согласно которому недоверие бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе в России достигло рекордных значений, пишут "Ведомости".

Почти три четверти респондентов считают, что ведение бизнеса в России небезопасно. В 2017 году такой точки зрения придерживались 57 процентов опрошенных.

Причиной возбуждения против них уголовных дел 40 процентов предпринимателей назвали личный интерес сотрудников правоохранительных органов. На втором месте – конфликт с другим бизнесменом – более 37 процентов. Несмотря на запрет арестовывать предпринимателей, почти каждый пятый из опрошенных был заключен под стражу. Только в отношении двух процентов из них в качестве меры пресечения избирался залог.

При этом 68 процентов обращений к бизнес-омбудсмену содержат жалобы на неправомерное возбуждение уголовного дела, в основном по статье о мошенничестве.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в ежегодном докладе президенту сообщит, что если в 2013 году он получил 1361 жалобу от бизнесменов на необоснованное уголовное преследование, то с начала 2020 года - уже больше десяти тысяч. В своих жалобах предприниматели указывают на необъективность и обвинительный уклон следствия.

В докладе президенту бизнес-омбудсмен предложит разрешить судам присяжных рассматривать уголовные дела бизнесменов, допустить допросы разыскиваемых через интернет и шире использовать освобождение подозреваемых под залог.