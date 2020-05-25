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Деньги на Свободе

В большой город за работой. На что жить "депрессивным" регионам

Москва, 2020

На ком собирается заработать Игорь Сечин, во что может вылиться резкий рост внутренней миграции, откуда взялся бум на рынке "сельской ипотеки" и зачем российскому правительству понадобилось "масштабнейшее" наращивание госдолга - об этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. И подписывайтесь на телеграм-канал Блант на Свободе:

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