На ком собирается заработать Игорь Сечин, во что может вылиться резкий рост внутренней миграции, откуда взялся бум на рынке "сельской ипотеки" и зачем российскому правительству понадобилось "масштабнейшее" наращивание госдолга - об этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. И подписывайтесь на телеграм-канал Блант на Свободе: