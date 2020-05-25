На ком собирается заработать Игорь Сечин, во что может вылиться резкий рост внутренней миграции, откуда взялся бум на рынке "сельской ипотеки" и зачем российскому правительству понадобилось "масштабнейшее" наращивание госдолга - об этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. И подписывайтесь на телеграм-канал Блант на Свободе:
В большой город за работой. На что жить "депрессивным" регионам
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