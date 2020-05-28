Россельхознадзор обратится в суд после обвинений в вымогательстве

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору подаст иск в связи с публикациями о том, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт вымогал деньги у польской компании "Млековита". Эти сведения не соответствуют действительности, говорится в комментарии советника руководителя Россельхознадзора Юлии Мелано.

Мелано утверждает, что в Генпрокуратуру ранее поступали аналогичные жалобы от гражданина Сергеева Я.В. Причем он указывал сумму взятки $5 млн. "В информации СМИ, появившейся сегодня, эта сумма снизилась до $500 тысяч В связи с нанесением репутационного ущерба, приведшим к дискредитации органов государственной власти, а также распространению заведомо ложных сведений, Россельхознадзор принял решение о предъявлении искового заявления в отношении фигурировавших в обращении в Генпрокуратуру лиц, а именно Сергеева С.Я. и Есеневского Н.В.", — говорится в комментарии.

"Вместе с тем стоит отметить, что разговоры о возобновлении поставок продукции с предприятий, находящихся в странах, попавших под контрсанкции, не уместны с 2014 года, именно тогда Россия ввела продовольственное эмбарго, — отметила Мелано. — Несомненно, подобные заявления в СМИ имеют целью нанести репутационный ущерб главе Россельхознадзора".

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщал, что представитель польской компании "Млековита" обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки $500 тысяч за снятие ограничений на поставки ее продукции в Россию. Как утверждал телеканал, в московское МВД обратился представитель компании и сообщил, что деньги требовали у президента "Млековиты" Даруша Сапиньски и его представителя в России. Кроме Данкверта в числе причастных к вымогательству указан его заместитель Константин Савенков. В качестве посредника в заявлении фигурирует юрист по фамилии Суздальцев.

В Россельхознадзоре заявили, что человек с такой фамилией никогда не проходил службу в ведомстве и не представлял интересы Россельхознадзора и его сотрудников. Руководство польской компании данные о том, что Данкверт якобы требовал деньги за допуск польской продукции в Россию, опровергли.