Бизнес-омбудсмен считает репрессивным новый проект КоАП

Новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) сохранил репрессивный характер. Его принятие в предложенной редакции несет угрозу инвестиционному климату, развитию малого и среднего бизнеса, считает уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Особенно ощутимы, по мнению бизнес-омбудсмена, возможные последствия будут на фоне ожидаемого экономического спада. Об этом говорится в отзыве на документ, который Титов направил в министерство юстиции, пишут "Ведомости".

Как подсчитал бизнес-омбудсмен, в проекте нового Кодекса штрафы для индивидуальных предпринимателей, юридических и должностных лиц увеличивались в несколько раз по 27 позициям. А наказание за неправомерные действия для чиновников осталось на том же уровне или даже снизилось. Кроме того, проект нового КоАП продляет сроки давности для привлечения к ответственности.

По мнению Титова, принятие КоАП в таком виде существенно увеличит нагрузку на бизнес, который и так пострадал от излишнего административного давления.

В отзыве приводятся данные Росстата и судебного департамента при Верховном суде, согласно которым, к административной ответственности уже привлечены более одного миллиона юридических лиц или каждое четвертое.