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В Южной Корее прокуроры запросили ордер на арест фактического руководителя Samsung

Ли Джэ Ён (в центре)

Прокуроры в Южной Корее запросили ордер на арест фактического руководителя Samsung миллиардера Ли Джэ Ёна. Сын не появляющегося на публике с 2014 года председателя концерна Ли Гон Хи занимает в ней пост вице-президента и считается наследником компании.

Ли Джэ Ён подозревается в манипуляциях с ценами на акции входящих в концерн коммпаний и нарушении процедур аудита. Следствие считает, что таким образом Ли планировал упрочить свой контроль над бизнесом, — передаёт агентство “Рёнхап”. Сам миллиардер, чьё состояние оценивается журналом Forbes в 6,3 миллиарда долларов, отрицает свою вину.

В 2017 году Ли уже был приговорён к пяти годам тюрьмы по делу о даче взяток компаниям, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Она, в свою очередь, была отправлена в тюрьму на 25 лет за коррупцию.

  • На бизнес Samsung, по разным оценкам, приходится до 17 процентов экономики Южной Кореи. Концерн производит электронику, химическую продукцию, оружие, продукцию тяжёлой промышленности, корабли, занимается строительством и финансовыми услугами.

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