Губернатор Пермского края отказался от проведения Парада Победы 24 июня

Перенесённый с мая на июнь Парад Победы не состоится в Пермском крае 24 июня. Об этом пишет издание "59.ру" со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Махонина. Он объяснил это эпидемиологической обстановкой.
"Без шествия Бессмертного полка и марша Победы праздничный парад представить невозможно, — цитирует издание Махонина. — Проведём праздник, когда это будет безопасно". Одной из возможных дат проведения парада названо 3 сентября — день окончания Второй мировой войны, сообщает издание.
Традиционный парад и шествие "Бессмертный полк" не состоялись в мае из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Изначально власти планировали масштабные торжества, на которые были приглашены лидеры мировых государств.
В мае президент России Владимир Путин назначил празднование на 24 июня — день исторического парада на Красной площади в 1945 году. Этот день объявлен в этом году выходным.
- 25 июня в стране начнётся общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию. Поправки уже приняты и подписаны президентом Путиным, но власти обещают прислушаться к результатам опроса.
- На 3 сентября депутаты Госдумы перенесли в этом году памятную дату окончания Второй мировой войны. Предполагалось, что в этот день может пройти и парад.
- В Пермском крае с начала вспышки коронавируса властями выявлены 2011 инфированных. 1173 выздоровели. 66 человек, по официальным данным, умерли.
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