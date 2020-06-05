Губернатор Пермского края отказался от проведения Парада Победы 24 июня

Перенесённый с мая на июнь Парад Победы не состоится в Пермском крае 24 июня. Об этом пишет издание "59.ру" со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Махонина. Он объяснил это эпидемиологической обстановкой.

"Без шествия Бессмертного полка и марша Победы праздничный парад представить невозможно, — цитирует издание Махонина. — Проведём праздник, когда это будет безопасно". Одной из возможных дат проведения парада названо 3 сентября — день окончания Второй мировой войны, сообщает издание.

Традиционный парад и шествие "Бессмертный полк" не состоялись в мае из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Изначально власти планировали масштабные торжества, на которые были приглашены лидеры мировых государств. ​

В мае президент России Владимир Путин назначил празднование на 24 июня — день исторического парада на Красной площади в 1945 году. Этот день объявлен в этом году выходным.