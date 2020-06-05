Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости - общество

Губернатор Пермского края отказался от проведения Парада Победы 24 июня

Дмитрий Махонин

Перенесённый с мая на июнь Парад Победы не состоится в Пермском крае 24 июня. Об этом пишет издание "59.ру" со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Махонина. Он объяснил это эпидемиологической обстановкой.

"Без шествия Бессмертного полка и марша Победы праздничный парад представить невозможно, — цитирует издание Махонина. — Проведём праздник, когда это будет безопасно". Одной из возможных дат проведения парада названо 3 сентября — день окончания Второй мировой войны, сообщает издание.

Традиционный парад и шествие "Бессмертный полк" не состоялись в мае из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Изначально власти планировали масштабные торжества, на которые были приглашены лидеры мировых государств. ​

В мае президент России Владимир Путин назначил празднование на 24 июня — день исторического парада на Красной площади в 1945 году. Этот день объявлен в этом году выходным.

  • 25 июня в стране начнётся общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию. Поправки уже приняты и подписаны президентом Путиным, но власти обещают прислушаться к результатам опроса.
  • На 3 сентября депутаты Госдумы перенесли в этом году памятную дату окончания Второй мировой войны. Предполагалось, что в этот день может пройти и парад.
  • В Пермском крае с начала вспышки коронавируса властями выявлены 2011 инфированных. 1173 выздоровели. 66 человек, по официальным данным, умерли.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG