В Казахстане задержаны десятки оппозиционных активистов

В Казахстане полиция задержала более ста активистов двух оппозиционных партий, которые намеревались провести в субботу в нескольких городах акции с требованием демократических реформ.



Десятки человек задержаны в Алматы, полиция и спецназ перекрыли несколько центральных площадей и улиц, на которых собрались не менее ста активистов. Задержания проводились также в столице Казахстана Нурсултане и нескольких других городах.

К проведению протестных акций в казахстанских городах в этот день призвали две оппозиционные организации — инициативная группа по созданию Демократической партии во главе с активистом Жанболатом Мамаем и движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), созданное живущим за границей бывшим банкиром и оппозиционером Мухтаром Аблязовым. Участники митингов требуют кредитной амнистии, освобождения политических заключённых, запрета на продажу земель иностранцам. Об этом сообщает Радио Азаттык.

Правоохранительные органы привели операции против демонстрантов, несмотря на вступивший недавно в силу более либеральный, чем прежний, закон о демонстрациях.

Правозащитные организации подвергли критике президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева за его отказ проявить большее уважение к правам человека, чем его предшественник, ушедший с поста в 2019 году Нурсултан Назарбаев.



Экономика и общество Казахстана, страны с 19-миллионным населением, в последние месяцы испытали на себе чувствительный удар от падения цен на энергоносители вследствие пандемии коронавируса. Более четырёх миллионов человек, согласно официальной статистики, остались без источников дохода.