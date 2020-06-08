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Деньги на Свободе

Слабеющая поддержка рубля и Путина. Почему пора задуматься о покупке валюты

Пора ли покупать доллары и евро, как московскую мэрию подталкивают в ускоренном режиме снимать ограничения, что не так с планом восстановления российской экономики и почему Роскосмосу не нужны многоразовые космические ракеты - об этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. И подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»

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