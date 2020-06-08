Пора ли покупать доллары и евро, как московскую мэрию подталкивают в ускоренном режиме снимать ограничения, что не так с планом восстановления российской экономики и почему Роскосмосу не нужны многоразовые космические ракеты - об этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. И подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»