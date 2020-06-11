В США начато ещё одно расследование гибели афроамериканца

В штате Вашингтон в США начато новое расследование гибели еще одного афроамериканца, который умер в марте после задержания полицией. Соответствующее распоряжение дал губернатор штата.

Полицейские предположительно использовали против 33-летнего Мануэля Эллиса удушающий приём. Видеозапись задержания афроамериканца опубликовали его родственники. По словам адвокатов, на записи слышно, как Эллис неоднократно говорит, что не может дышать.

По данным судебной экспертизы, задержанный умер от остановки дыхания в результате применения силы. Однако к этому могли привести интоксикация метамфетамином и сердечные заболевания.

Четверо полицейских, которые задерживали афроамериканца, на время отстранены от службы. По их словам, они применили силу вынужденно. Эллис пытался вскрыть чужие автомобили и при задержании оказал сопротивление, утверждают сотрудники полиции.

Власти штата заявили, что обеспечат независимое расследование гибели афроамериканца. В ближайшее время будет решено, какое ведомство займётся новы делом смерти Эллиса.

Информация о новом расследовании гибели задержанного поступила на фоне массовых акций под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение". Протесты вспыхнули во многих городах США после смерти в конце мая задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Инцидент произошёл в Миннеаполисе, штат Миннесота.