ЕСПЧ присудил €20 тыс россиянке, пострадавшей от домашнего насилия

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 20 тысяч евро жертве домашнего насилия, гражданке РФ Светлане Польшиной.

Как установил ЕСПЧ, Польшина несколько лет подверглась физическому насилию со стороны бывшего мужа, но российская полиция так и не возбудила против него уголовное дело, хотя Польшина неоднократно писала заявления об избиениях и угрозах убийством.

Европейский суд признал, что в отношении россиянки были нарушены статьи Конвенции о защите прав человека, которые касаются запрещения пыток и дискриминации.

В решении ЕСПЧ отдельно подчёркнуто, что Россия не принимает законы о защите жертв домашнего насилия и "неохотно признаёт серьёзность и масштабы проблемы".

Также во вторник Европейский суд назначил более 40 тысяч евро компенсации троим жителям Санкт-Петербурга, участвовавшим в 2007-м году в акции оппозиции "Марш несогласных" и избитым на ней полицейскими.

Пенсионеру Александру Казанцеву тогда сломали ребро и нанесли закрытую черепно-мозговую травму, его жену Наталью ударили дубинкой, а Ольге Цепиловой – сломали нос, кроме того у неё было диагностировано сотрясение мозга.

В решении ЕСПЧ отмечается, что с 2007 по 2009 год расследование насилия на "Марше несогласных" со стороны полиции приостанавливалось семь раз. В итоге дело было закрыто.

По версии российской стороны, на акции протестующие бросали в сотрудников ОМОНа бутылки.