Российский агрегатор такси “Ситимобил” пообещал пожизненный бесплатный проезд 17-летнему вратарю футбольного “Ростова” Денису Попову. Накануне в матче с “Сочи” футболист поставил рекорд лиги по числу сейвов (спасений ворот), пропустив при этом 10 голов.
Попов 15 раз совершил сейвы — не дал игрокам “Сочи” поразить свои ворота. Рекорд этого сезона высшего дивизиона российского профессионального футбола за весь матч был 11, лучший результат лиги за всю историю подсчёта – 13. Кроме всего прочего, Попову удалось отразить пенальти.
Вечером в пятницу в первом после возобновления сезона туре Премьер-лиги “Ростов” потерпел поражение от “Сочи” со счётом 1:10. За “Ростов” играли игроки из молодёжного и юниорского составов.
За два дня до матча у шестерых игроков основного состава “Ростова” был обнаружен коронавирус. 42 человека, включая всех футболистов основного состава и главного тренера — Валерия Карпина были изолированы в карантин.
Проведение матча оказалось под вопросом. Перенести его на другой день отказалось руководство “Сочи”, несмотря на недавний прецедент - в ноябре 2019 года матч “Сочи” с “Оренбургом” был перенесён, когда десять игроков “Сочи” заболели.
“Ростов” был вынужден выставить футболистов молодежного состава. Самому старшему из них было 19 лет, младшему — 16. С некоторыми из них клубу пришлось подписать профессиональные контракты, до этого они считались любителями. Последние три месяца из-за эпидемии они не тренировались вместе. Отказаться от игры команда не могла, так как получила бы техническое поражение. Через неделю ей нужно провести ещё один матч, а два технических поражения привели бы к дисквалификации.
Командой "Сочи" владеет близкий к Владимиру Путину миллиардер Борис Ротенберг, занимающий 81 место в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes. В составе команды есть бывший нападающий сборной России Александр Кокорин (он забил три мяча) и привлекавшийся в сборную форвард Антон Заболотный (он забил два).
Наряду с героем матча, вратарём "Ростова", остальным игроки этой команды, после игры 19 июня против “Сочи”, получили от агрегатора такси “Ситимобила” бесплатный проезд до конца карантина игроков основного состава.
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