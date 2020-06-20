Белорусское МВД заявило о 270 задержанных участниках протестов

Комитет государственной безопасности Белоруссии предъявил уголовное обвинение Виктору Бабарико, претенденту на участие в выборах главы государства. Бабарико находится под арестом в следственном изоляторе КГБ Белоруссии. Адвокат Дмитрий Лаевский не смог назвать статью, по которой его подзащитному предъявлено обвинение, поскольку обязался не разглашать материалы дела, об этом сообщил Интерфакс.

Как стало известно в субботу, в Минске и других городах Белоруссии 19 июня были задержаны 270 человек, участвовавших в предвыборных пикетах. Об этом сообщило МВД Белоруссии. Ранее сообщалось о 110.

В отношении задержанных составлены протоколы об административных нарушениях, сообщает "Немецкая волна". Речь идёт, в большинстве случаев, о "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий". Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила 20 июня о фактах неповиновения требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Среди задержанных были журналисты "Радио Свобода", агентства Reuters, сайтов TUT.BY и Onliner.by и других СМИ.

Исполняющая обязанности президента корпорации РСЕ/РС Дэйзи Синделар заявила, что задержание корреспондента Александры Дынько и её оператора Андрея Рябчика во время выполнения редакционного задания - это "прямое наступление на независимую прессу и право граждан Белоруссии получать информацию о важных событиях в своей стране".

Во время проведения в Минске 19 июня акций протеста поступали сообщения о нарушениях доступа к интернету в течение нескольких часов.

Пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов прошли также в Бресте, Гомеле и ещё более чем в десяти крупных городах Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Нынешний президент Александр Лукашенко руководит государством с 1994 года.