В Сербии завершились парламентские выборы

Предварительные результаты парламентских выборов в Сербии показывают, что правящая партия Александра Вучича получает 63 процента голосов, несмотря на бойкот со стороны оппозиционных партий и опасений, связанных с эпидемией коронавируса.

Первые, предварительные результаты объявлены Центром за свободные выборы и демократию. Если эти результаты подтвердятся в ближайшие при объявлении окончательных результатов голосования, то Сербская прогрессивная партия Вучича получит прочный мандат на правление в следующие четыре года.

На втором месте - Социалистическая партия, 10,6 процента голосов. На третьем месте - правая партия Сербский патриотический союз (около 4 процентов голосов).

На участки для голосования были доставлены маски и дезинфицирующие средства для шести с половиной миллионов граждан Сербии с правом избирательного голоса. Но, как и ожидалось, опасения заразиться привели многих жителей страны к отказу от участия в выборах.

Некоторые оппозиционные партии призывали проигнорировать выборы, заявляя, что они не будут справедливыми, так как президент Александр Вучич контролирует ведущие СМИ.