Потрясение основ. Реальна ли перспектива "обвала" доллара

Какая угроза нависла над американской валютой, в чем смысл российской версии “налога на богатых” и зачем налоговые льготы отечественным IT-компаниям - об этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Свое мнение о перспективах доллара и других валют выскажут экономисты Олег Вьюгин и Михаил Хазин. И подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе":