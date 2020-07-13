Как при Путине считают бедность

Почему власти старательно не замечают снижения доходов населения, как в России считают бедность, чем грозит российским экспортерам европейский “углеродный” налог, сколько Сбербанк зарабатывает на комиссиях

- об этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Свое мнение о последствиях снижения доходов населения выскажет Константин Сонин. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"