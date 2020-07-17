На журналиста, которому полицейский сломал руку, составят протокол

В Санкт-Петербурге на корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке, составили протокол о неповиновении полиции. На журналиста также хотят составить еще два протокола: за вмешательство в осуществление работы избиркома и нарушения режима самоизоляции. Об этом сообщает "Медиазона".

30 июня Давид Френкель приехал на избирательный участок в Санкт-Петербурге из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Журналист заявил, что это незаконно, поскольку это можно сделать только по решению суда. После этого, по словам Френкеля, сотрудник полиции с номером 009175 попытался выгнать его с участка, где проходило голосование. Полицейский заломил журналисту руку и ударил по ней кулаком. Позже у Френкеля диагностировали перелом руки.

В МВД России считают, что полицейский действовал в рамках закона, а председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что журналист "Медиазоны" "вёл себя очевидно провокационно", а перелом получил, поскольку, со слов полицейских, упал сам.