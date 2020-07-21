В Мосгордуме отвергли обвинения ФБК в адрес Шапошникова. Видео

Специальная комиссия Мосгордумы из 6 депутатов не нашла нарушений в налоговых декларациях главы Мосгордумы, представителя "Единой России" Алексея Шапошникова. Об этом сообщают "Открытые медиа".

О возможных нарушениях ранее было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. ФБК утверждал, что Шапошников не указал в декларации за 2018 год доход в 870 миллионов рублей. Сам Шапошников признал, что действительно получил эти деньги за часть акций компании "Северянин", но, по его словам, сделка была завершена только в 2019 году, и именно тогда образовался подлежащий декларированию доход. В ФБК с этой аргументацией не согласны.

Комиссия отклонила обращения о предоставлении информации, подтверждающей доходы Шапошникова, от оппозиционных депутатов Евгения Ступина, Михаила Тарасова и Михаила Тимонова, а также от Фонда борьбы с коррупцией. Никаких документов публично Шапошников так и не раскрыл - пишут "Открытые медиа".



По поводу фонда Алексея Навального комиссия даже вынесла отдельное решение, признав, что ФБК "не является субъектом, который может инициировать проверку полноты и достоверности сведений о доходах".

Накануне Навальный сообщил, что ФБК вскоре прекратит деятельность из-за финансовых претензий к нему со стороны бизнесмена Евгения Пригожина. Расследования будут продолжаться на базе нового юридического лица.