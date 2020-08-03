Падение рубля и ослабление доллара. Стоит ли ждать продолжения

Продолжится ли обвал рубля, какие риски несет ослабление доллара к мировым валютам и золоту, помогут ли Пенсионному фонду деньги коррупционеров и оправдает ли нынешний август репутацию “месяца потрясений”, - об этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Своим взглядом на состояние американской экономики делится Олег Вьюгин. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»