Продолжится ли обвал рубля, какие риски несет ослабление доллара к мировым валютам и золоту, помогут ли Пенсионному фонду деньги коррупционеров и оправдает ли нынешний август репутацию “месяца потрясений”, - об этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Своим взглядом на состояние американской экономики делится Олег Вьюгин. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»
Падение рубля и ослабление доллара. Стоит ли ждать продолжения
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