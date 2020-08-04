Мэрия Улан-Удэ потратит 200 млн на автобусы с цитатами Путина 

Мэрия Улан-Удэ потратит 200 миллионов рублей на покупку сорока двух городских автобусов, на кузов которых будут нанесены цитаты Владимира Путина. Соотвествующий тендер размещён на сайте госзакупок.

Согласно документу, автобусы вместимостью не менее 50 пассажиров должны быть абсолютно новыми, а их покупка будет оплачена сразу из трех бюджетов - федерального, республиканского и городского.

Издание "Тайга. Инфо" отмечает, что в приложении к техническому заданию прикреплён файл с макетами автобусов и размещённых на них словами Путина: "Народный бюджет - инициатива людей" и "Дальний Восток - ключевое направление развития". Однако таких цитат президента в открытых источниках журналистам найти не удалось.