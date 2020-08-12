Почему реакция Евросоюза на насилие в Белоруссии была такой медленной. Рикард Йозвяк - о ЕС и Белоруссии

Август – странное время для Брюсселя. Для начала, большую часть месяца там почти не бывает политиков и дипломатов. Обычно оживленная штаб-квартира Евросоюза – с тысячами еврократов, экспертов и лоббистов – в это время года почти полностью заброшена. Все уходят в отпуск, чтобы освежиться, чаще всего где-то на Средиземном море. Однако в августе почти всегда возникают какие-то острые политические вопросы. Наводнения, лесные пожары, волны миграции и даже войны и революции по всему миру. Кажется, что эти события часто застают ЕС врасплох, будто Брюссель не в курсе, что весь остальной мир не присоединяется к их каникулам.

Это одно из объяснений, почему ЕС так медленно отреагировал на продолжающийся на этой неделе постэлекторальный кризис в соседней Белоруссии. Несмотря на то, что можно объяснить изначальное молчание Брюсселя тем, что штаб-квартира ЕС находится в разгаре курортного сезона, есть и другие объяснения. Во-первых, Белоруссия действительно не является вопросом первостепенной важности в повестке Брюсселя. Этому есть множество примеров. Когда в июле министры иностранных дел ЕС собрались на свое последнее совещание перед летними каникулами, Белоруссия даже не была упомянута, несмотря на то, что в преддверии выборов – с массовыми арестами и преследованиями – были все признаки того, что в Минске что-то назревало. Когда члены Европарламента на этой неделе подготовили открытое письмо с требованием ужесточения политики ЕС в отношении белорусского режима после выборов, им удалось собрать 23 подписи от коллег-депутатов. Учитывая, что их 751 человек, это довольно скромная цифра. Ни один высокопоставленный европейский политик даже не попытался поехать в Белоруссию на этой неделе в качестве посредника. Сравните это с быстрой реакции президента Европейского совета Шарля Мишеля, который сразу же бросился в Бейрут после взрывов в столице Ливана на прошлой неделе. Мишель, президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен и два комиссара, которые непосредственно отвечают за вопросы внешней политики, верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и комиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели полностью избегают вопросов СМИ о Белоруссии. Второе объяснение – ограниченный набор политических инструментов, доступных Брюсселю в отношении Белоруссии. Двусторонняя помощь ЕС Белоруссии составляет около 30 миллионов евро в год. И это мелочь по сравнению с тем, что получают другие восточные соседи, такие как Украина и Грузия. Даже при желании Евросоюз не сможет сильно урезать это финансирование, так как большая часть средств идет на поддержку гражданского общества в стране. Упрощение визового режима для граждан Белоруссии, которые путешествуют в большинство стран-членов ЕС, было введено совсем недавно. Оно распространяется в основном на простых граждан, которых Евросоюз не хочет наказывать. Вряд ли это станет предметом торга, потому что для полной либерализации визового режима нужны еще годы. Следом идут политические отношения. У Белоруссии нет соглашения о свободной торговле и ассоциации с Евросоюзом, в отличие от Украины, Грузии и Молдовы, которые благодаря этому сблизились с блоком как в экономическом, так и в политическом плане. Вместо этого в течение многих лет Брюссель и Минск вели переговоры о сокращении «приоритетов партнерства между ЕС и Белоруссией», что укрепило бы их политические связи. Сделка в большей степени завершена, но окончательное соглашение все еще отложено из-за беспокойства Литвы по поводу предстоящего открытия Белорусской атомной электростанции в Островце, которая находится всего в 40 километрах от Вильнюса. Другими словами, здесь тоже не так много места для маневра. В связи с этим наиболее очевидным инструментом являются санкции. В удивительно жестком и четком заявлении, которое сделали все 27 стран-членов Евросоюза всего через два дня после голосования в Минске, сказано: «Мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Белоруссией. Это может включать, среди прочего, принятие мер против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов». Тем самым Брюссель создал возможность для введения ограничительных мер против Минска. Евросоюз ввел запрет на выдачу виз и заморозку активов президента Александра Лукашенко и его ближайших сторонников после фальсификации президентских выборов в декабре 2010 года. Эти меры действовали до 2016 года, когда ЕС посчитал, что все политические заключенные освобождены. Остается только эмбарго на поставки оружия, которое было ослаблено под давлением Венгрии за последние годы. Когда санкции будут единогласно приняты, все взоры будут направлены на Будапешт, который в последнее время наладил более тесные связи с Минском. Если же Венгрия согласится вернуть санкции в ближайшие недели, они, вероятнее всего, будут символическими, как и раньше. Более жесткие экономические санкции сейчас даже не обсуждаются. 14 августа ЕС созывает чрезвычайную видеоконференцию для встречи министров иностранных дел, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Эти же министры снова встречаются в Берлине в конце месяца для дальнейшего обсуждения. В связи с этим можно ожидать, что Брюссель медленно потянется на шезлонге, чтобы отнестись к ситуации в стране немного серьезнее. Но не ждите, что в ближайшее время блок станет решающим игроком, когда речь заходит о будущем режима в Минске.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода

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