Убийственная стабильность. Почему Россия раз в шесть лет теряет по союзнику

Чего добиваются противники Лукашенко и не закроется ли для России белорусское “окно в Европу”, почему не дают эффекта многолетние попытки освоения Дальнего Востока и как живется людям в этом самом удаленном от Москвы регионе России, чем полезны экономические и социальные кризисы - обо всем этом расскажет Максим Блант и выскажут свою точку зрения российские и белорусские эксперты в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"