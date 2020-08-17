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Деньги на Свободе

Убийственная стабильность. Почему Россия раз в шесть лет теряет по союзнику

port vladivostok

Чего добиваются противники Лукашенко и не закроется ли для России белорусское “окно в Европу”, почему не дают эффекта многолетние попытки освоения Дальнего Востока и как живется людям в этом самом удаленном от Москвы регионе России, чем полезны экономические и социальные кризисы - обо всем этом расскажет Максим Блант и выскажут свою точку зрения российские и белорусские эксперты в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"

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