На жителя Санкт-Петербурга завели уголовное дело за то, что он выбросил в урну российский флаг, сообщает "Интерфакс". Дело возбуждено по статье "Надругательство над гербом или флагом Российской Федерации", нарушителю грозит до года лишения свободы.

По версии следствия, 22 августа, в День государственного флага России, 35-летний работник одного из петербургских заводов, имя которого не называется, снял флаг с крепления на стене дома номер 75 по улице Тамбовская, после чего бросил его в урну. Спустя несколько минут мужчину задержал наряд полиции. Сообщается, что ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.