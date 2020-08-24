Почему Минфин оказался в ситуации персонажа басни “Лиса и виноград”, как абсолютно легально получить деньги за криптовалюту, сколько стоит собрать школьника и что происходит в белорусской экономике - обо всем этом расскажет Максим Блант и выскажут свою точку зрения российские и белорусские эксперты в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"
Деньги и политика. Как ситуация с Навальным мешает Минфину занимать
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