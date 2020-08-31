Полиция отказалась возбуждать дело об утечке данных оппозиционеров

Отдел полиции по Тверскому району Москвы отказался возбуждать уголовное дело по факту публикации личных данных трёх тысяч человек, большинство из которых участвовали в акциях оппозиции в центре столицы летом 2019 года.

В постановлении об отказе в возбуждении дела говорится, что во время проверки полиции "не представилось возможным" установить дату, время, место и способ "совершенного противоправного деяния".

Кроме того, как утверждают полицейские, они не смогли связаться с заявителем, чтобы узнать подробности происшествия, поскольку он не предоставил им номер своего телефона. Сам заявитель, адвокат Михаил Игнатьев, говорит, что номер телефона он указал вверху заявления, но с ним так никто и не связался.

Личные данные оппозиционеров были опубликованы 9 августа в телеграм-канале "Товарищ майор". При этом в свойствах опубликованного файла было указано, что он создан на компьютере Главного управления МВД России по Москве.