ЕСПЧ присудил €34 500 нижегородцу, которого пытали в милиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 34 400 евро компенсации жителю Нижегородской области Денису Крамчанинову, которого в 2010 году пытали в милиции. Об этом сообщается на сайте суда.

ЕСПЧ признал, что в отношении Крамчанинова были нарушены статьи Европейской конвенции о запрете пыток и о праве на эффективное средство правовой защиты.

В июле 2010 года Денис Крамчанинов был доставлен в отдел МВД, где оперативные сотрудники предложили ему сознаться в уличной краже. Он отказался. Тогда милиционер Андрей Тумановпосле двух часов избиений и пыток, используя пассатижи и противогаз, заставил Крамчанинова подписать "явку с повинной". Против него завели уголовное дело, которое позднее закрыли из-за недоказанности вины.

Правозащитники семь лет пытались добиться возбуждения дела о пытках. Расследование началось только после обращения в Европейский суд по правам человека.

В 2016 году Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего оперуполномоченного Андрея Туманова. Он признал вину и получил четыре года условного срока. В июне 2018 года Крамчанинов отсудил у МВД 350 тысяч рублей компенсации морального вреда.