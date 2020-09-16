Время Свободы:"В Мавзолей Ленина надо продавать билеты"

Насколько успешной была тактика «умного голосования» на выборах 13 сентября, и сказалось ли отсутствие Алексея Навального?***Стендап-комик Павел Залуцкий – об участии ЛГБТ в белорусских протестах***Почему конкурс на реиспользование мавзолея Ленина был обречен на неудачу?
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