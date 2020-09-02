Следователи закрыли дело против покончившего с собой пенсионера

В Кабардино-Балкарии следователи закрыли уголовное дело в отношении 85-летнего пенсионера, который покончил с собой из-за обвинения в хранении наркотиков. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката вдовы погибшего.

Дело жителя города Нарткала Николая Захарченко было прекращено в связи с "малозначительностью" проступка. Теперь материалы рассмотрит прокуратура для проверки законности и обоснованности принятого следствием решения.

Уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в отношение Захарченко было возбуждено 13 августа. Поводом для этого стал куст дикой конопли, который полицейские обнаружили на земельном участке пенсионера. Захарченко грозило до 10 лет лишения свободы. В ночь на 18 августа пенсионер совершил самоубийство. В предсмертной записке он попросил прощения у родных, заявил, что не виноват и не хочет умирать в тюрьме.

По факту самоубийства Захарченко следователи начали доследственную проверку. Министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии также начал служебную проверку в отношении руководства одного из отделов МВД города Нарткала. О результатах внутренних расследований не сообщалось.