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На доставку участников будущих парадов Победы потратят 300 млн 

Парад Победы в Москве, 24 июня 2020 года 

В ближайшие два года российское Министерство обороны потратит 300 миллионов рублей на перевозку военнослужащих, которые будут принимать участие в парадах Победы 2021-го и 2022-го годов. Соответствующий тендер обнаружило на портале госзакупок издание "МБХ Медиа".

За эти деньги подрядчик должен будет предоставить автобусы, микроавтобусы, а также легковые автомобили представительского и бизнес-класса. Число военнослужащих, которых планируется перевозить, в тендере не указано.

Ранее стало сизвестно, что на организацию парада Победы в Москве, который в этом году из-за пандемии коронавируса прошёл не 9 мая, а 24 июня, власти потратили около миллиарда рублей. Из них 113 миллионов ушло на разгон облаков, более 70 миллионов - на подготовку и проведение прямой трансляции Первым каналом.

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