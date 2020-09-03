В Москве прошла акция памяти жертв теракта в бесланской школе

В Москве прошла ежегодная акция памяти жертв теракта в бесланской школе. В результате захвата и последующего штурма школы 1 сентября 2004 года погибли 334 человека, из них 186 детей.
Участники акции собрались у памятника погибшим рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. К памятнику собравшиеся принесли бутылки с водой, игрушки и цветы. В 13:05, в момент, когда 26 лет назад произошёл первый взрыв и затем начался штурм, в небо выпустили 334 белых шара – по числу погибших заложников.
- 1 сентября 2004 года в здании школы в Беслане было захвачено более 1100 человек, среди которых были школьники, их родители, учителя и другие участники линейки по случаю Дня знаний.
- Ответственность за нападение впоследствии взял на себя Шамиль Басаев. Террористы требовали вывода российских войск из Чечни. 3 сентября начался штурм здания школы.
- Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остаётся таковым по сей день. По официальным данным, были убиты все захватившие здание террористы, кроме одного. Нурпаши Кулаев, который отрицает свою причастность к захвату заложников, был приговорён к пожизненному заключению.
- Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около трёх миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.
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