В Москве прошла акция памяти жертв теракта в бесланской школе

В Москве прошла ежегодная акция памяти жертв теракта в бесланской школе. В результате захвата и последующего штурма школы 1 сентября 2004 года погибли 334 человека, из них 186 детей.

Участники акции собрались у памятника погибшим рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. К памятнику собравшиеся принесли бутылки с водой, игрушки и цветы. В 13:05, в момент, когда 26 лет назад произошёл первый взрыв и затем начался штурм, в небо выпустили 334 белых шара – по числу погибших заложников.