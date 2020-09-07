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Деньги на Свободе

Первые последствия августа. Как могут повлиять на жизнь международные санкции

Владимир Путин и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Почему отравление Алексея Навального может коснуться каждого, чем вызван повышенный спрос на автомобили в России, зачем Amazon лицензия авиаперевозчика и что мешает использованию дронов в России - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»

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