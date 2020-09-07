Белорусская оппозиция заявила о терроре для подавления протестов

Для подавления протестов в Белоруссии власти начали открыто использовать методы террора. Об этом говорится в заявлении оппозиционного Координационного совета.

Заявление сделано после сообщений о похищении в Минске, в понедельник, 7 сентября, нескольких лидеров оппозиции – Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Местонахождение всех троих пока неизвестно.

"Мирные акции возникают децентрализованно и без лидеров. Террор в отношении участников акций бесполезен. Люди, участвующие в акциях, боятся прежде всего не насилия, которым лично им угрожает власть, а будущего в неправовом государстве, которое ждёт их и их близких, если ситуация в стране не изменится, а законность и демократия не будут восстановлены", - говорится в заявлении Координационного совета.

Представители оппозиции также заявили, что подадут заявления в Следственный комитет страны по фактам противоправных действий со стороны властей в отношении протестующих после акций 6 сентября и в другие дни.

Авторы заявления призвали опубликовать достоверную информацию об итогах голосования на выборах президента 9 августа, прекратить преследование задержанных на акциях протеста, а также членов Координационного совета.