В Минске к редактору TUT.by пришли с обыском сотрудники милиции

В Минске в квартиру редактора отдела новостей белорусского независимого информационного портала TUT.by Галины Уласик пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на журналистку и ее дочь Валерию сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
Связь с журналисткой пропала. Позднее стало известно, что в отношении Валерии Уласик возбуждено административное дело об участии в несанкционированной акции. Также она является подозреваемой в уголовном деле о массовых беспорядках. Сотрудники милиции увезли её в неизвестном направлении. Галина Уласик находилась всё это время в квартире, где проходил обыск. Из квартиры изъяли всю технику. Сообщается, что у сотрудников правоохранительных органов нет претензий к журналистке, только к её дочери. По словам Галины Уласик, Валерия работает в рекламном агентстве. С чем связаны подозрения по уголовному делу в отношении её дочери журналистке неизвестно.
В МВД Белоруссии и Генпрокуратуре не прокомментировали данную ситуацию. В Следственном комитете заявили, что не располагают информацией о произошедшем.
- 1 сентября на протестной акции в Минске сотрудники милиции задержали нескольких журналистов белорусских СМИ. Алексея Судникова и Надежду Калинину из издания TUT.BY, Сергея Щеголева, Никиту Дуболеко и Марию Элешевич из "Комсомольской правды в Беларуси", а также Андрея Шавлюго из агентства БелаПАН обвинили в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Журналисты были задержаны во время выполнения профессиональных обязанностей. Им грозит штраф или административный арест.
- Следственный комитет Белоруссии завёл уголовное дело о массовых беспорядках из-за многочисленных акций и митингов, которые проходят в Минске и других городах страны после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Участники протестов считают, что итоги выборов грубо сфальсифицировали и на самом деле победила Светлана Тихановская. Большинство стран Европы, США и ряд других стран не признали результаты выборов в Белоруссии и осудили насилие в отношении протестующих и членов оппозиции как до, так и после голосования.
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