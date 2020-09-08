В Минске к редактору TUT.by пришли с обыском сотрудники милиции

В Минске в квартиру редактора отдела новостей белорусского независимого информационного портала TUT.by Галины Уласик пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на журналистку и ее дочь Валерию сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Связь с журналисткой пропала. Позднее стало известно, что в отношении Валерии Уласик возбуждено административное дело об участии в несанкционированной акции. Также она является подозреваемой в уголовном деле о массовых беспорядках. Сотрудники милиции увезли её в неизвестном направлении. Галина Уласик находилась всё это время в квартире, где проходил обыск. Из квартиры изъяли всю технику. Сообщается, что у сотрудников правоохранительных органов нет претензий к журналистке, только к её дочери. По словам Галины Уласик, Валерия работает в рекламном агентстве. С чем связаны подозрения по уголовному делу в отношении её дочери журналистке неизвестно.

В МВД Белоруссии и Генпрокуратуре не прокомментировали данную ситуацию. В Следственном комитете заявили, что не располагают информацией о произошедшем.