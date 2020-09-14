Напечатать и раздать. Какова цена обещаний "партии власти"

Появится ли в России минимальный гарантированный доход, почему и насколько дорожают продукты, чем грозит обвал акций американских компаний из сектора высоких технологий - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"