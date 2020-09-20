"Жемчужный прапорщик" задержан за нападение на полицейского

В Петербурге за нападение на полицейского задержан бывший сотрудник МВД России Вадим Бойко, ставший известным благодаря разгонам митингов оппозиции и получивший прозвище "жемчужный прапорщик".

Бойко был задержан после того, как в полицию поступило сообщение о драке на проспекте Косыгина. Её участников доставили в ОВД для составления протоколов, там бывший полицейский ударил оперативного дежурного, который его опрашивал. У пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма и ушиб нижней челюсти. Бойко отправили в камеру предварительного заключения, уголовное дело на него пока не заведено.

"Жемчужный прапорщик" получил своё прозвище после того, как в июле 2010 года, во время митинга оппозиции у Гостиного двора в Петербурге, подошёл к одному из его участников, схватил за волосы и ударил дубинкой по лицу. Очевидцы запомнили руку бьющего: на ней был браслет, который ошибочно приняли за жемчужное ожерелье. В отношении Бойко возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. В декабре 2011 года суд приговорил его к условному сроку.

В мае 2013 года Бойко вновь задержали – на этот раз за стрельбу в воздух из охотничьего ружья в чебуречной. На "жемчужного прапорщика" завели уголовное дело о хулиганстве, но он вновь отделался условным сроком.