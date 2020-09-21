Уволен директор школы, ученик которой нападал на одноклассников

В Южно-Сахалинске уволен директор школы №21, где учился мальчик, который нападал на одноклассников и агрессивно себя вёл. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили в пресс-службе мэрии города. Перед этим родители школьников вышли на массовый пикет с требованием разрешить ситуацию.

Директор школы уволен после проверки, которая показала ряд нарушений, связанных с организацией индивидуальной профилактической работы с ребёнком и семьей, прокомментировали в мэрии увольнение.

3 сентября ученики третьих классов школы №21 в Южно-Сахалинске провели несанкционированный массовый пикет против своего агрессивного одноклассника. Дети появились во дворе школы с плакатами "Страшно ходить в школу", "Я тоже имею право спокойно учиться", "Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников" и высказались против того, что их одноклассник вернулся на очную форму обучения. Их родители заявили, что не позволят своим детям учиться вместе с агрессивным ребенком – просто не пустят их в школу.

Error rendering VK.

В школу, на место пикета, приехали сотрудники городской администрации, полиции, прокуратуры. Организаторам несанкционированной акции грозит до 15 суток ареста, сообщил корреспондент Сибирь.Реалии на Сахалине.