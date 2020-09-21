Уволен директор школы, ученик которой нападал на одноклассников

В Южно-Сахалинске уволен директор школы №21, где учился мальчик, который нападал на одноклассников и агрессивно себя вёл. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили в пресс-службе мэрии города. Перед этим родители школьников вышли на массовый пикет с требованием разрешить ситуацию.
Директор школы уволен после проверки, которая показала ряд нарушений, связанных с организацией индивидуальной профилактической работы с ребёнком и семьей, прокомментировали в мэрии увольнение.
3 сентября ученики третьих классов школы №21 в Южно-Сахалинске провели несанкционированный массовый пикет против своего агрессивного одноклассника. Дети появились во дворе школы с плакатами "Страшно ходить в школу", "Я тоже имею право спокойно учиться", "Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников" и высказались против того, что их одноклассник вернулся на очную форму обучения. Их родители заявили, что не позволят своим детям учиться вместе с агрессивным ребенком – просто не пустят их в школу.
В школу, на место пикета, приехали сотрудники городской администрации, полиции, прокуратуры. Организаторам несанкционированной акции грозит до 15 суток ареста, сообщил корреспондент Сибирь.Реалии на Сахалине.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.