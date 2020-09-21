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Деньги на Свободе

Мобилизация доходов. Кто расплатится за кризис

Какой удар нанесёт правительство по бюджету курильщиков и как модно сэкономить на сигаретах? К чему приведёт повышение налога на добычу полезных ископаемых и почему «Налоги на богатых» когда-нибудь коснутся всех — обо всем это расскажет Максим Блант в своей программе «Деньги на Свободе» в эфире Радио Свобода и телеканала Настоящее Время. Подписывайтесь на наш телеграмм канал Деньги на Свободе

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