Больные гемофилией пожаловались на перебои с лекарствами

Пациенты с нарушением свертываемости крови пожаловались на перебои с лекарствами. Как пишет РБК со ссылкой на письмо президента Всероссийского общества гемофилии Юрия Жулева, адресованное главе правительства Михаилу Мишустину, перебои возникли сразу с несколькими лекарственными препаратами, которые применяются при лечении заболевания. Речь идет о препаратах с международными непатентованными наименованиями октоког альфа, мороктоког альфа.

Также Жулев в письме обращает внимание на сложную ситуацию с обеспечением пациентов препаратом эмицизумаб. Возникла она, говорится в письме, из-за того, что Минздрав ограничивает переключение пациентов на терапию этим препаратом, для того чтобы не допустить увеличения бюджетных трат.

Эмицизумаб будет включен в программу "14 высокозатратных нозологий", однако получить его смогут не более 195 пациентов с ингибиторной формой гемофилии А, писал "Коммерсантъ".

Осенью 2020 года в России насчитывается более 9,5 тыс. пациентов с гемофилией, из них порядка 300 — с ингибиторной формой гемофилии А. Эмицизумаб, по оценкам Жулева, может быть показан чуть более 500 пациентам.

Минздрав не намерен ограничивать доступ к лекарству для пациентов с ингибиторной формой гемофилии А, тем не менее переключение пациентов без ингибитора повлечет разбалансировку бюджета, чего программа не может себе позволить, сказала директор департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина.

Правительство запланировало сокращение бюджета на закупку дорогостоящих препаратов для лечения редких заболеваний. Речь идет о программе "14 высокозатратных нозологий". По ней Минздрав централизованно закупает наиболее дорогостоящие лекарственные препараты, на которые у регионов не хватает денег. На 2020 год на лекарства и иные межбюджетные трансферты запланированы траты в общей сложности на 54 миллиарда рублей.

С 2021 по 2023 год, как сообщает РБК, программа недополучит чуть больше 19 с половиной миллиардов. Таким образом, ежегодно бюджет на закупку лекарств будет сокращен в среднем на 6 с половиной миллиардов рублей или 12 процентов.