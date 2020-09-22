Брянский вице-губернатор уволился после ДТП с участием сына

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал в отставку после смертельного ДТП с участием его сына. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Максим Резунов ранее стал участником и предполагаемым виновником аварии в центре Брянска 18 сентября, в результате которой погиб один человек. По информации СМИ, в момент ДТП сын чиновника был нетрезв и отказался проходить медицинское освидетельствование.

В заявлении вице-губернатор объясняет своё решение уйти в отставку тем, что не хочет, чтобы эта ситуация каким-то образом повлияла на ту "большую работу, проводимую губернатором, его командой. Пусть правоохранительные органы проводят всю работу по закону", — говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба регионального правительства. Александр Резунов также выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего и попросил у них прощения. "Если чем-то могу помочь, я готов, и мой сын", — сказал подавший в отставку вице-губернатор Брянской области.

В заявлении отмечается, что накануне аварии сын чиновника попросил отца довезти его до больницы с ушибом руки, ему наложили гипс. "Как происходило все дальше, я не знаю. В каком он был состоянии - сказать тоже не могу…. Пусть все будет по закону. Пусть следствие определит и степень его вины", - приводятся слова Резунова.