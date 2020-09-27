Протест не рассосётся. Илья Латыпов - о будущем Хабаровска

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События, происходящие в Беларуси, оттеснили на задний фон протесты в моем родном городе, Хабаровске. Хотя между Хабаровском и протестующими в соседней стране был даже некий виртуальный роман – хабаровчане выходили на свои традиционные шествия с флагами белорусской оппозиции и в футболках "Беларусь, мы с тобой", а в среде белорусских протестующих я видел плакаты "Россия это не Путин, Россия – это Хабаровск". Ко мне в соцсетях обратилась минчанка с просьбой подтвердить, правильно ли она выбрала герб дальневосточного города, а потом она с ним тоже вышла на одну из демонстраций в столице Беларуси. Похоже, чувствуется некий общий нерв протестов, призывающий к уважению.



Не всем в Хабаровске это нравится – слышны призывы не пытаться быть "за все хорошее против всего плохого" и сосредоточиться на местной повестке, то есть на поддержке Сергея Фургала. С другой стороны, высказываются мнения о том, что как раз сугубо местная повестка ограничивает силу хабаровского протеста, не позволяя жителям других регионов России поддержать его. Сторонники такого подхода на традиционных шествиях несут плакаты вроде "Поднимайтесь, города, с нашей Родиной беда" и "Россия, выходи!" В целом именно представители "глобализации" протеста, как мне кажется, преобладают – есть представление о том, что история с Фургалом не местная, а уходящая корнями в федеральный центр, и что именно там решается судьба бывшего губернатора. Отсюда много гнева, направленного к президенту лично, вплоть до кричалки "Путин, выпей чаю – Хабаровск угощает!" (вполне прозрачный намек на историю с отравлением Алексея Навального).

В середине месяца большой резонанс получили слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, которыйн, пожалуй, впервые заметил хабаровчан и сказал, что "конечно, мнение людей очень важно. К этому мнению все прислушиваются". На фоне молчания федеральных каналов про Хабаровск, информационной кампании по очернению протестующих и ареста десятков участников протестов (наряду с большим количеством штрафов за "несанкционированные митинги") эти слова были восприняты как издевательские.



Лжи и умалчивания вокруг протестов было и остаётся очень много. Самая откровенная и непонятная ложь – информация городской мэрии о количестве участников субботних митингов. Каждую субботу она сообщает, что численность митингов существенно снизилась по сравнению с предыдущим. Эти релизы выходят через 10–15 минут после официального начала митингов (12.00 по хабаровскому времени) и вызывают недоумение, так как ложь этих утверждений относительно количества людей совершенно очевидна – на субботние шествия выходят по несколько тысяч человек. Да, счет идет уже не на десятки тысяч, а просто на тысячи, но и это немало для третьего месяца протестов. Бесхитростная ложь создает ощущение, что мэрии не нужен контакт с горожанами, что она заточена на взаимодействие с вышестоящими органами власти и именно для них пишет свои отчеты. То, что ее ложь просто бросается в глаза, мэрию не пугает никак, как и лозунг "Кравчука (мэра Хабаровска) в отставку!"

Город и край осознали себя субъектами политики, ощутили своё единство и общность интересов

Отчуждение между жителями Хабаровского края с одной стороны и представителями власти, от мэрии до федерального центра и партий, с другой – растёт. Практически все действия федерального центра и его представителя, исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева, воспринимаются враждебно или как проявление враждебности уже со стороны центра. Тот факт, что премьер-министр Мишустин во время своего августовского визита на Дальний Восток не посетил ни Хабаровск, ни Владивосток – два крупнейших по численности населения и экономическому весу региона – чаще всего однозначно интерпретируется как намеренное игнорирование, как продолжение политики замалчивания и пренебрежения интересами жителей нелояльных субъектов Федерации. Отчуждение идёт и от полиции – если в первые дни протестов люди кричали "Полиции спасибо!" (за то, что не разгоняли митинг), то теперь – "Полиции позор!" (за точечные репрессии в отношении протестующих).



Дегтярев выступил с инициативой собрать Народный совет, членом которого при достаточной поддержке со стороны местных жителей может стать любой желающий, в том числе и участники протестов. Смысл совета – совещательный орган при губернаторе, который бы доносил до него актуальные проблемы жителей края. Эта инициатива активно поддерживалась местными СМИ, репутация которых как рухнула с момента начала протестов, так и не восстановилась. Идея Народного совета в большинстве своем отвергается протестующими – в ней видят или попытку выявить лидеров протестов и их нейтрализовать, или же попытку взять под контроль протестные настроения. Кроме того, возникают вопросы: а зачем этот совет, когда по идее тем же самым должны заниматься городская и краевая думы? В общем, диалог власти и общества не складывается. Пошатнулся авторитет ЛДПР: Позицию этой партии расценивают как предательство.



Общее настроение – с одной стороны, большая усталость, разочарование, сомнения, неуверенность, а с другой – готовность и дальше, пусть и не так громко и эффектно, настаивать на своем, требовать, чтобы город и край воспринимали всерьез и не пытались решать свои "большие вопросы", игнорируя его. И если в первые дни протестов мне казалось, что происходящее это кратковременные эмоциональный "выплеск", то сейчас ситуация представляется как долгий и затяжной кризис, который может уйти в подполье, но который однозначно не "рассосётся". Город и край осознали себя субъектами политики, ощутили своё единство и общность интересов, множество людей перезнакомилось во время митингов и шествий, и эти связи, этот опыт совместного взаимодействия и взаимоподдержки – тоже новый для нашего региона.

Илья Латыпов – психолог, Хабаровск

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