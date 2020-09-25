Прокуратура снова вернула уголовное дело Цветковой следствию

Прокуратура второй раз отказалась утвердить обвинительное заключение по делу ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой и обязала следствие провести новую искусствоведческую экспертизу её рисунков. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Цветкову обвиняют в изготовлении порнографии из-за опубликованных в социальной сети "ВКонтакте" графических рисунков с изображением вульвы. Таким образом Цветкова призывала снять табу с женской физиологии. "Экспертиза, проведенная педиатром, киноведом и инженером, признала в них порнографию", — добавил Чиков.

Уголовное дело против Цветковой возбудили в октябре. Цветкова признает, что публиковала рисунки, но вину в преступлении отрицает.

ЛГБТ-активистку также несколько раз штрафовали по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Общая сумма штрафов составила 100 тысяч рублей.

Правозащитники, активисты и независимые медиа требуют немедленного прекращения преследования Юлии Цветковой. В её поддержку проходят акции во многих городах России. Правозащитный центр “Мемориал” признал её политической заключённой.