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Деньги на Свободе

Вирус, Яндекс, три рубля. Стоит ли идти из банка в экосистему

Sber/Tinkoff

Зачем Яндексу Тинькофф Банк, почему Сбербанк стал просто Сбером, какие преимущества дает информационно-финансовая система и какова цена за ее использование, - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»

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