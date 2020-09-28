Зачем Яндексу Тинькофф Банк, почему Сбербанк стал просто Сбером, какие преимущества дает информационно-финансовая система и какова цена за ее использование, - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»
Вирус, Яндекс, три рубля. Стоит ли идти из банка в экосистему
Главные новости
Выбор Свободы
Сказано на Эхе
-
Самое читаемое
-
Смотрят
-
Слушают
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.