Amnesty International обвинила Францию в атаке на свободу собраний

Международная организация Amnesty International обвинила французские власти в "беспрецедентной атаке на свободу собраний" из-за подавления протестов "жёлтых жилетов".

Правозащитники считают неправомерным запрет на проведение митингов весной во время карантина из-за коронавируса. По словам экспертов Amnesty International, это было сделано в том числе для того, чтобы полиции было проще штрафовать и задерживать митингующих. Помимо прочего, правозащитники обвинили французские власти в преследовании волонтеров и журналистов.