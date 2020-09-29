Amnesty International обвинила Францию в атаке на свободу собраний

Международная организация Amnesty International обвинила французские власти в "беспрецедентной атаке на свободу собраний" из-за подавления протестов "жёлтых жилетов".
Правозащитники считают неправомерным запрет на проведение митингов весной во время карантина из-за коронавируса. По словам экспертов Amnesty International, это было сделано в том числе для того, чтобы полиции было проще штрафовать и задерживать митингующих. Помимо прочего, правозащитники обвинили французские власти в преследовании волонтеров и журналистов.
- Первоначально поводом для зарождения движения "жёлтых жилетов" в конце 2018 года стало намерение президента Эммануэля Макрона повысить налог на автомобильное топливо. Вскоре, однако, протестующие стали стали требовать отставки президента Макрона. Движение "жёлтых жилетов" получило поддержку лидеров основных политических партий.
- Движение продолжилось и расширилось в 2019 году. Проводились регулярные субботние манифестации с блокированием уличного движения.
- С 5 декабря 2019 года в связи с пенсионной реформой Париж охватили массовые забастовки, а радикальные участники протестных акций провели в городе серию погромов.
- 11 января 2020 года правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы – достижения 64 лет для получения полной пенсии.
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