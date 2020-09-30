Прокуратура потребовала заблокировать сайт "Российской ЛГБТ-сети"  

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга подала иск с требованием заблокировать сайт "Российской ЛГБТ-сети". Причина требования - размещение на сайте опроса, посвящённого травле ЛГБТ-подростков в школах.

Ведомство посчитало, что опрос "внедряет в сознание тех, кто в нём участвует, ЛГБТ как норму", и что "под видом исследования у подрастающего поколения формируются ЛГБТ-ценности".

В "Российской ЛГБТ-сети" сообщили, что иск прокуратуры был зарегистрирован Смольнинским районным судом Петербурга, однако на сегодняшний день он оставлен "без движения" из-за недостатков, которая судья Татьяна Чистякова выявила при принятии к производству заявления. О каких недостатках идёт речь, ответчики не знают.